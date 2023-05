Grande BH: mulher perde 60% da visão ao ser espancada pelo companheiro

Em um dos casos, a vítima perdeu 60% da visão do olho esquerdo após ser brutalmente espancada pelo companheiro, de 50 anos. Ele foi localizado na última sexta-feira (28/4) pelas autoridades no bairro São Bernardo, região Norte da capital. Mesmo assim, o suspeito descumpriu medida protetiva e espancou a vítima na frente do filho de 9 anos do casal.

Questionado pela polícia, ele negou as acusações. Segundo a delagada do caso, Nicole Perim Martins, o homem já tem histórico também por descumprimentos de medida protetiva, motivo pelo qual usava tornozeleira eletrônica, e uma tentativa de homicídio contra o primo da vítima, que tentou defendê-la de uma das investidas do suspeito.

Outra prisão aconteceu na segunda-feira (25/4) no bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O suspeito de 25 anos descumpriu uma medida protetiva ao enviar diversas mensagens e procurar a vítima após o término da relação. O casal, que tem uma filha, manteve um relacionamento por dois anos.