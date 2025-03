Grave acidente deixa feridos na MGC-154, próximo ao Ribeirão dos Báus entre Capinópolis e Ituiutaba

Fiat Pálio ficou destruído durante o acidente | Foto: Eduardo Felipe

Ituiutaba, Minas Gerais. Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo (16.Mar.25), por volta de 14h45 na MGC-154, próximo ao Ribeirão dos Baús. Um Toyota Corolla, que seguia no sentido Ituiutaba/Capinópolis e um Fiat/Pálio, que seguia no sentido Capinópolis/Ituiutaba, colidiram — o acidente resultou em quatro pessoas feridas.

O Tudo Em Dia entrou em contato com a Polícia Militar Rodoviária, que destacou que uma testemunha viu o momento que o Fiat/Pálio perdeu o controle e invadiu a pista, atingindo o Toyota Corolla.

No Corolla, conduzido por uma mulher, estava um casal de líderes religiosos de Capinópolis. Pastor Ivan Barreto e a esposa Márcia Barreto. O casal foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital FAEPU em Capinópolis.

Os ocupantes do Fiat/Pálio foram encaminhados para atendimento médico em Ituiutaba. O condutor de 38 anos teve fratura na perna e braço esquerdos.

Ambos os veículos tiveram danos severos.

O teste de alcoolemia foi realizado nos condutores dos veículos, no entanto, sem resultado de consumo de bebidas alcoólicas.

O pastor Ivan Barreto já colaborou com o jornal Tudo Em Dia na produção de conteúdos em vídeo para casais e fortalecimento da família. Segundo apurado, apesar da gravidade do acidente, todos os envolvidos no acidente não correm risco de morte.

Toyota Corolla foi atingido na lateral | Foto: Eduardo Felipe