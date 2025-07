Grave acidente entre ambulância e caminhão deixa 4 mortos na MGC-154, entre Capinópolis e Ituiutaba

Capinópolis, MG – 13/06/2025 — Um grave acidente foi registrado no final da madrugada desta sexta-feira (13) na rodovia MGC-154, no trecho entre Capinópolis e Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Capinópolis colidiu com um caminhão, resultando em múltiplas vítimas.

Segundo informações preliminares confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, havia cinco ocupantes na ambulância: o motorista, dois pacientes e dois acompanhantes. Três pessoas morreram no local do acidente. As demais vítimas foram socorridas em estado grave. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas oficialmente.

A quarta vítima morreu no hospital.

Os pacientes estavam sendo transportados para atendimento médico em Ituiutaba. O motorista da carreta envolvida no acidente não sofreu ferimentos.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência. O trecho da rodovia foi parcialmente interditado e chegou a ficar completamente bloqueado por algumas horas, gerando lentidão no tráfego. Um desvio provisório chegou a ser utilizado para garantir a fluidez no trânsito.