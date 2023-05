Grávida se nega a entregar celular ao marido e é arrastada pelos cabelos

Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), nessa quinta-feira (18/5), por suspeita de agressão contra a companheira, de 24, grávida de dois meses, em Uberaba , no Triângulo Mineiro.

Segundo o boletim de ocorrências, ele teria arrastado a mulher pela calçada, puxando seus cabelos após ela se negar a entregar o celular a ele. Ele puxou a jovem para que ela voltasse para casa.

As agressões ocorreram no cruzamento entre as ruas João Scussel e José Pereira dos Reis. Vizinhos que presenciaram a cena acionaram a polícia.

A vítima foi encontrada pelos militares sentada na calçada e chorando. Ela disse que o suspeito não a deixa sair de casa.

O homem foi encontrado em frente à sua casa. Aos militares, afirmou que "tinha o direito" de tomar o celular da companheira, já que ele havia comprado e dado a ela.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.