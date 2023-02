Greve do metrô de BH continua até o fim do carnaval

A decisão foi tomada em assembleia realizada pelo Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro), na manhã desta segunda-feira (20/2). Desde a última quarta-feira (15/2), as estações do metrô estão fechadas e impactando o deslocamento pela cidade.

O metrô de Belo Horizonte não volta a funcionar até o fim do carnaval. A greve total continua, pelo menos, até Quarta-Feira de Cinzas (22/2), quando uma nova assembleia deve definir os rumos do movimento paredista.

A metroviária ressalta ainda as declarações da Comporte Participações S/A – vencedora do leilão de privatização do metrô de BHl – sobre a automatização de processos dentro da CBTU. “Quando você fala em automatização automaticamente você fala em demissão. Então, quer dizer que antes de ela entrar, ela (Comporte S/A) já falou isso”, afirma a presidente do Sindimetro.

O Sindimetro reivindica a liberação de servidores que já são aposentados e querem sair, e aqueles que são novos na empresa continuem na CBTU, que mantém sua atuação em outros estados apesar da privatização em BH.

Nesse domingo (19/2), as contas bancárias de responsabilidade do Sindimetro foram bloqueadas após decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG). O valor do bloqueio judicial é de R$ 250 mil.