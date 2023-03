Greve do metrô de BH é mantida, pelo menos, até sexta-feira (17/3)

A greve do metrô de Belo Horizonte está mantida. Segundo o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro), a categoria deliberou pela manutenção da paralisação, durante assembleia realizada na tarde desta terça-feira (14/3), na Estação Central. Um novo pleito está marcado para a próxima sexta-feira (17/3), às 17h.

A categoria quer a transferência, a realocação e um plano de demissão voluntária para os 1.600 funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). “Precisamos saber o destino desses empregados”, afirmou a presidente do Sindimetro, Alda Lúcia dos Santos.

Segundo a presidente da entidade, a categoria tem uma audiência de mediação no Ministério Público do Trabalho (MPT), em Brasília, marcada para quinta-feira (16/3), às 9h30. “Esperamos trazer uma notícia favorável, e com certeza essa greve deve acabar na sexta-feira.”

Propostas rejeitadas por metroviários

A presidente disse ainda que a categoria rejeitou a proposta de escala mínima determinada pela liminar proferida pelo vice-presidente do TRT da 3ª Região, Desembargador Dr. César Pereira da Silva Machado Júnior, que determina o funcionamento de 70% dos trens durante a greve dos metroviários, além de multa de R$ 200 mil por dia de descumprimento da ordem judicial e bloqueio de R$ 1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais) das contas do sindicato.

A proposta de escala mínima durante o horário de pico também foi rejeitada pelos metroviários. “Esperamos ter uma boa notícia, para conseguirmos definir o destino dos empregados da CBTU.”

Segundo a presidente do sindicato, se a reunião em Brasília for positiva para os pleitos da categoria, o metrô pode voltar a funcionar integralmente à meia-noite de sábado (18/3) ou em escala mínima.