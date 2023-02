Greve dos metroviários: CBTU alega prejuízo de R$ 6 milhões

A Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) declarou em nota oficial à imprensa que a greve dos metroviários, iniciada no dia 14 de fevereiro , já gerou um prejuízo de R $6 milhões de reais.

A estimativa média do valor do prejuízo inclui o período de Carnaval . Em 2020, foram transportados cerca de 800 mil passageiros em todo o sistema na época do feriado carnavalesco, segundo informações da CBTU- MG.

A nota também declara que, em média, 100 mil passageiros por dia útil estão sendo prejudicados com a paralisação total.

A CBTU declarou que o movimento de paralisação descumpre a liminar do TRT que estabeleceu a permanência de circulação de 70% da frota durante o período de greve, estando sujeita a multas de valor diário.

Na sexta (17), o vice- presidente do TRT 3 determinou o bloqueio de R$250 mil reais das contas bancárias do Sindimetro, pelo descumprimento da liminar até aquela data (16 e 17/02/2023), com o propósito de compelir o sindicato a observar a ordem proferida.

A Companhia finalizou afirmando que considera a greve como política e irresponsável.

A previsão é que a greve dure, pelo menos, até sábado (25/2), quando irá acontecer uma nova assembleia na Estação Central.

O que diz o movimento sindical

Os membros do Sindimetro reiteram que estão na espera de uma reunião com o Governo Federal para discutir o futuro dos 1.600 trabalhadores da CBTU-MG. As reivindicações são originárias do leiloamento e privatização do metrô de BH por R$ 25,7 mi.

A presidente do Sindimetro, Alda Lúcia dos Santos, avalia o movimento como positivo. “Queremos saber o que vai ser feito com os trabalhadores. A empresa vai fazer um plano de demissão voluntária para os aposentados poderem sair? A empresa vai fazer uma transferência ou realocação para os empregados? A intenção é ser ouvido e que o governo federal dê uma solução aos problemas dos metroviários”, ressaltou.

A presidente do sindicato ainda afirma que a privatização do modal gera uma insegurança nos trabalhadores, que temem as demissões com a automatização de processos. “Sabemos que os usuários têm muito a perder com essa greve, mas infelizmente vivemos um momento de insegurança. A gente pede desculpa aos usuários sabendo o quanto é difícil para eles, mas também é difícil para nós”, disse Alda.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Diogo Finelli