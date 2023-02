Guerra do tráfico de drogas mata dois homens e fere uma criança

Guerra do tráfico envolvendo traficantes das Vilas Joana D'Arc, no Barreiro, em Belo Horizonte, e Vila da da Paz, em Contagem, provocou a morte de dois homens, de 19 e 27 anos, e feriu uma criança, de oito anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde desse domingo (19/02), dentro de um bar, na Rua Vicente Ferreira Carneiro, no Bairro Industrial, em Contagem.

De acordo com relato da mãe da criança, vítima dos disparos, que pediu socorro à PM, três homens encapuzados entraram atirando no bar, com nome de Nova Direção, e miraram contra os dois jovens.

O filho da mulher, com idade não revelada, jogava sinuca com uma das vítimas, quando foi atingindo de raspão por balas no joelho e na coxa. O menor de idade oi socorrido no Hospital Municipal de Contagem e não corre risco de vida.

Conforme testemunhas, um dos mortos, de 19 anos, era o alvo dos disparos. Ele saiu da cadeia no dia 24 de janeiro. A outra vítima foi morta por estar próxima do alvo.

Os três homens estavam em um Fiat Siena e fugiram do local. Um suspeito do crime, identifcado pelos policiais pelo apelido de Wandinho, foi preso e encaminhado para a Delegacia Central Estadual do Plantão Digital, na Rodovia Papa João Paulo II, no bairro Serra Verde, na capital.