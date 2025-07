Guilherme & Santiago levantam o público da Expocap com um show cheio de alegria em Capinópolis

Guilherme e Santiago | Imagem: Hiasmim Gabrielle

Capinópolis, MG – A terceira noite da 30ª edição da Expocap foi marcada por um espetáculo de música, emoção e muita energia positiva. A dupla Guilherme & Santiago subiu ao palco na noite desta sexta-feira (20) e fez um show dançante, alegre e repleto de sucessos que embalaram o público.

Com uma carreira de destaque desde a década de 90, Guilherme & Santiago mostraram porque continuam sendo referência no cenário sertanejo nacional. Hits como “E Daí”, “Azul” e “Perdi Você” fizeram o público cantar em coro, criando uma atmosfera de emoção e nostalgia.

O show teve um clima contagiante, com a plateia dançando e interagindo com os artistas do início ao fim. O carisma da dupla, aliado a um repertório que mistura clássicos e canções mais recentes, tornou a apresentação uma das mais aguardadas da Expocap 2025.

Até o momento, esta foi a noite de maior público da feira agropecuária de Capinópolis, com pessoas vindas de várias cidades da região para prestigiar o evento.

A Expocap 2025 teve início na última quarta-feira (18), com a apresentação do Bonde do Forró & Juliana, que trouxe o autêntico forró nordestino para abrir a programação musical.

Na quinta-feira (19), foi a vez da dupla Fred & Fabrício, que colocou todo mundo pra cantar e dançar ao som de grandes sucessos sertanejos.

Já neste sábado (21), a festa continua com o grupo Us Agroboy, que promete uma mistura explosiva de sertanejo, rap, funk e música eletrônica, garantindo diversão para todos os públicos.

A programação musical da Expocap 2025 se encerra no domingo (22) com a apresentação da dupla Gian & Giovani, que trará seus sucessos atemporais para fechar a festa com chave de ouro.

A Expocap segue movimentando Capinópolis com shows, exposições, rodeio e muita diversão para toda a família.

Imagens: