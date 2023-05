Gusttavo Lima recusa cachê de R$ 120 mil da prefeitura de BH

O cantor sertanejo Gusttavo Lima recusou um cachê da Prefeitura de BH (PBH), no valor de R$ 120 mil, em um edital do programa “ Belo Horizonte 4 Estações”. O artista se apresentou na capital mineira no último dia 1º de abril em uma edição do seu projeto “Buteco do Gusttavo Lima”, realizado no Mineirão, na região da Pampulha.

A rescisão entre o cantor e a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) foi publicada nesta sexta-feira (19/5), no Diário Oficial do Município (DOM), informando que não há prejuízos para a prefeitura . Em nota, o órgão disse que a empresa “Patrícia Sol Eventos” (produtora do evento), solicitou o cancelamento do patrocínio após a formalização do contrato e a entrega da documentação, justificando “motivos de força maior”.

Em maio de 2022, o sertanejo foi alvo de polêmica ao ser revelado o valor de cachês milionários que ele recebia de prefeituras de cidades pequenas, mas com ligações ao setor do agronegócio. Somente da administração da prefeitura de Conceição do Mato Dentro , de 17 mil habitantes, a 167 quilômetros de BH, o cantor receberia R$ 1,2 milhão dos cofres públicos.

Na época, o cantor entrou na mira do Ministério Público (MP) por receber R$ 800 mil em um evento na cidade de São Luiz, de apenas 8 mil habitantes e com o segundo menor Produto Interno Bruto (PIB) do estado de Roraima – R$ 147,6 milhões (R$ 18.450 per capita).

O Show de Gusttavo Lima no município mineiro integrava a programação da 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos. O evento também é alvo do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que apura cachês que somam R$ 2,34 milhões para sertanejos. Os valores seriam pagos com receita que só pode ser usada com saúde, educação e infraestrutura

O cantor chegou a se pronunciar nas suas redes sociais, afirmando que nunca se beneficiou com dinheiro público. Emocionado, ele classificou o episódio como “perseguição”. Todos os artistas já fizeram ou fazem shows de prefeitura. É sobre valorizar a nossa arte! A única coisa que a gente tem pra vender é a nossa música. A gente paga as nossas contas com isso. A gente coloca comida na nossa mesa através do nosso talento”, declarou o cantor no final de maio de 2022.

O Estado de Minas procurou a assessoria do cantor sobre a recusa do cachê da PBH, mas até o momento não houve resposta.