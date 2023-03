‘Habilidade de motorista evitou mais mortes na BR-135’, diz policial

Com o problema mecânico, o caminhão, que estava com carga pesada de perfis metálicos, e seguia no sentido Bocaiuva/Montes Claros, desceu a serra embalado e atingiu dois carros de passeio – um Fiat Punto e um Gol – e uma moto, que seguiam na direção contrária.

Um motorista de uma carreta que viajava no mesmo sentido do caminhão acabou saindo da pista.

O caminhão carregado de peças metálicas era conduzido por Rafael Vieira dos Santos, de 40 anos. Ele ficou gravemente ferido e foi encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros. Na tarde desta sexta-feira, a assessoria do hospital informou que ele segue em estado grave.

O cabo da Polícia Militar (PM), Wesley Carvalho de Oliveira, relatou que, quando o caminhão perdeu os freios, o motorista “jogou” o veículo para a pista central da rodovia, na contramão.

Assim, evitou que o caminhão atingisse outros caminhões e carretas que também desciam a serra, impedindo o chamado “empacotamento”, o que teria consequências mais graves.

“A expertise do motorista do caminhão evitou consequências piores. Quando o caminhão perdeu o freio na descida, ele conseguiu se desvencilhar de vários outros veículos”, afirmou o cabo Wesley".

A BR-135 não é duplicada. Mas, no local do acidente, existe uma terceira pista para a mão dos motoristas que estão subindo a serra (sentido Montes Claros/Bocaiuva), sendo destinada aos veículos lentos (caminhões e carretas). Isso, somada à habilidade do motorista do caminhão sem freios, ajudou a impedir consequências piores para a tragédia.

O cabo Wesley Carvalho explica que, no momento do acidente, por volta das 8 horas, existia um grande fluxo de veículos subindo a serra (sentido Montes Claros/Bocaiuva). “Mesmo com a habilidade do motorista, a intensidade do trânsito acabou contribuindo para o acidente”, afirma o militar.

Na descida da serra, o caminhão bateu no Fiat Punto. Depois, atingiu a moto e o Gol. Morreram no local os dois ocupantes do Gol, Elias Júlio Fernandes (motorista), de 70 anos, e Doralice Bispo de Andrade, de 57, e o condutor da moto, Eder Mendes de Queiroz, de 38.

Além do motorista do caminhão, quatro ocupantes do Fiat Punto ficaram feridos. Três deles (uma mulher, de 34, e dois homens, de 43 e 70) foram encaminhados para o pronto socorro do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e outra vítima (uma mulher, foi encaminhada para a Santa Casa de Montes Claros.

As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço Móvel de Atendimento Médico de Urgência e Emergência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros.

Trânsito Lento

O acidente aconteceu a 300 metros do trevo da BR 135, com o anel rodoviário Sul de Montes Claros, na saída de Montes Claros para Bocaiuva. Devido ao acidente, o trânsito no local ficou interrompido por mais de quatro horas.

Foram longas filas de carros nos dois sentidos da BR-135, no anel rodoviário sul – entre a BR-135 e a BR-365 (estrada que liga o Norte de Minas ao Triângulo), e no anel rodoviário norte (ligação entre a BRE 135 e a BR 251 (rodovia entre Montes Claros e a BR 116, passando por Salinas).

A interrupção da passagem de veículos no local provocou transtornos no trânsito na Avenida Deputado Plínio Ribeiro. Foram formadas filas de veículos que se estenderam por quilômetros nos dois sentidos da rodovia.

Moradores tentam saquear carga

Com o choque, o caminhão tombou e a carga de perfis metálicos ficou espalhada na lateral da pista. Moradores tentaram saquear a carga, mas foram impedidos pelo batalhão de choque da Polícia Militar (PM).

Criança saiu ilesa

No Fiat Punto que foi atingido pelo caminhão em alta velocidade, viajava uma criança de um ano e dois meses, que escapou sem ferimentos.

O menino foi levado para o Pronto-Socorro do Hospital da Universidade Estadual de Montes Claros, junto com três adultos (uma mulher e dois homens), que ficaram feridos no acidente.

A criança passou por avaliação da equipe médica, que constatou que ela nada sofreu.