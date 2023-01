Na manhã deste sábado, 21 de janeiro de 2022, o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em Ituiutaba recebeu o Arcanjo 06 para um transporte aeromedico.

Em um trabalho conjunto do CBMMG e Samu, a vítima do sexo masculino, 20 anos que sofreu grave acidente entre motocicleta e carro foi transportada para Uberlândia. No acidente ele sofreu um TCE ( Traumatismo craniano) grave e necessitava de atendimento especializado.