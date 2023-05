Hemominas realiza coleta de sangue em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A Fundação Hemominas de Ituiutaba realizou coleta de sangue em Capinópolis no último sábado (27.mai.23). As doações foram realizadas no PSF do Recanto das Acácias.

Ao todo foram realizadas 60 doações, que podem salvar até 180 vidas, já que, cada bolsa pode salvar até 3 pessoas que necessitem de transfusão sanguínea.

O prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto e o secretário de Saúde, Giovani Mafioleti, também foram doadores de sangue.

“Estou em contato com o Hemominas para que essa ação se repita, pelo menos, de quatro em quatro meses aqui na cidade, para que as pessoas possam participar cada vez mais, e que de forma simples e rápida possamos ajudar a salvar outras pessoas”, disse o secretário de saúde.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 65 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para as mulheres.

Os esforços da Secretaria de Saúde se dão pelo fato do baixo estoque de sangue na rede pública.

