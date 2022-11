Hoje é Dia: Copa do Mundo, Consciência Negra e Alcione são destaques

Após quatro anos e alguns meses, a espera de muitos acabou: a 22ª edição da Copa do Mundo começa a ser realizada neste domingo (20), com a partida Catar e Equador, em Al Khor (Catar). Na semana, o Brasil joga na quinta-feira (24) contra a Sérvia. Para você ficar por dentro do mundial, a Agência Brasil fez um guia completo.

Mas nem só de Copa vive a semana. Neste domingo (20), é celebrado o Dia da Consciência Negra. A data ocorre na data em que Zumbi dos Palmares, líder dos quilombolas, morreu. Em 2013, o Portal EBC contou a história de Zumbi. A TV Brasil exibiu em 2012, no programa Expedições, a história do Quilombo dos Palmares.

Em relação a datas comemorativas, a semana também tem o Dia Mundial da Criança (dia 20), o Dia Mundial da Televisão (dia 21), o Dia Internacional do Músico (dia 22) e o Dia Nacional do Doador de Sangue (25). A data, que visa conscientizar sobre a importância da doação de sangue, já foi tema de conteúdos do Repórter Brasil como esta de 2021 com uma série de tira-dúvidas:

Alcione, Marlene e outros nomes da arte

A semana também é marcada por datas de nascimento de figuras conhecidas no mundo da arte. Já na segunda-feira (21), a cantora Alcione completa 75 anos. Maranhense e um dos maiores nomes do samba no Brasil, ela tem diversas apresentações registradas em programas da TV Brasil. Separamos uma do Recordar é TV:

Quem também faz aniversário, no dia 23 de novembro, é o músico Carlinhos Brown. Ele completa 60 anos e neste ano foi entrevistado no programa É Tudo Brasil, das Rádios EBC, em que falou do álbum que marca as seis décadas de vida.

No dia 26, completa-se o centenário de nascimento do cartunista estadunidense Charles Schulz, criador dos personagens Snoopy e Charlie Brown. Antes, no dia 22, o nascimento da cantora e atriz paulista Marlene também completa 100 anos. Ela já foi homenageada algumas vezes por veículos da Empresa Brasil de Comunicação. Uma delas foi no quadro Faixa Musical do programa Rádio Sociedade, da Rádio MEC.

Os próximos dias têm, ainda, os 40 anos sem o compositor, cantor, humorista e ator paulista Adoniran Barbosa (dia 23). Ele foi tema do Na Trilha da História, programa da Rádio Nacional FM, em 2020.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: