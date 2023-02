Hoje é Dia: Copérnico, Nina Simone e George Harrison são destaques

A semana entre os dias 19 e 25 de fevereiro é repleta de aniversários de nascimento de figuras marcantes na história. Neste domingo, 19 de fevereiro, há o nascimento de um dos maiores cientistas de todos os tempos: Nicolau Copérnico, que completa 550 anos. O polonês entrou para a história quando, contrariando o então pensamento vigente que considerava a Terra como centro do Universo, propôs a Teoria do Heliocentrismo. Em 2014, o História Hoje, da Radioagência Nacional, contou a trajetória dele.

Também neste domingo, 19 de fevereiro, a vice-presidente da Argentina (e ex-presidente do país), Cristina Kirchner, completa 70 anos. No dia seguinte, 20 de fevereiro, é o aniversário da cantora e compositora Robyn Rihanna Fenty, mais conhecida como Rihanna, que chega aos 35 anos de idade.

Os aniversários de nascimento de artistas não param por aí. No dia 21 de fevereiro é celebrado o nascimento de Nina Simone, pianista, cantora, compositora e ativista pelos direitos civis da população negra. A norte-americana (que faleceu em 2003) nasceu há 90 anos e é uma das figuras mais importantes do jazz, com um legado que ainda influencia artistas de diversas gerações.

As Rádios EBC já fizeram vários programas em homenagem à cantora. Em 2018, o Momento Três a homenageou, falando sobre a sua trajetória. Em 2020, foi a vez do Jazz Livre! fazer um especial sobre ela.

Para fechar a semana, temos os 80 anos de nascimento de George Harrison (que morreu em 2001), guitarrista da lendária banda britânica The Beatles. Veículos da EBC já fizeram diversos conteúdos sobre ele. Em 2016, o História Hoje, da Radioagência Nacional, falou da sua trajetória.

No ano passado, dois programas das Rádios EBC falaram de momentos pontuais da carreira de George Harrison. O Templo do Rock falou sobre o trabalho dele na banda Traveling Wilburys. Já o História Hoje relembrou a última apresentação do guitarrista.

A história ainda nos lembra de outros acontecimentos marcantes. Em 21 de fevereiro de 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram “O Manifesto Comunista”, obra que marcou o pensamento político e social da humanidade.

Já em 22 de fevereiro de 1997, o filme “Central do Brasil” levou o prêmio Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim.

No dia 24 de fevereiro, celebramos a conquista do voto feminino no Brasil. O Viva Maria, da Rádio Nacional, e o Repórter Brasil, da TV Brasil, já fizeram conteúdos sobre a data:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: