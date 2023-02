Hoje é Dia: veja datas, fatos e feriados de fevereiro de 2023

Fevereiro de 2023 será cheio de eventos e comemorações. Na terceira semana do mês teremos o carnaval, com feriado na terça-feira (21). Além disso, fevereiro conta com várias datas importantes para conscientizar a sociedade e homenagear grupos e pessoas.

No dia 2 será comemorado o Dia de Iemanjá, também conhecido como o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes por causa do sincretismo afro-brasileiro. No ano passado, o Viva Maria, da Rádio Nacional da Amazônia, celebrou a data.

Já no dia 4 será celebrado o Dia Mundial do Câncer, uma data importante para conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença. O Revista Brasil, da Rádio Nacional, falou da data em 2022.

O dia 7 é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, instituído pela Lei Nº 11.696 de 12 de junho de 2008. Já no dia 13, será comemorado o Dia Mundial do Rádio, uma celebração internacional proclamada pela Unesco. Em 2021, a Agência Brasil explicou a importância da data.

O dia 20 é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A data foi tema de matéria do Repórter Brasil em 2020. No dia 24, será lembrado o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil (que também foi tema do Viva Maria em 2022).

Duas figuras célebres também são lembradas em fevereiro de 2023. No dia 16, completa-se o 50º aniversário de morte do maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador fluminense Pixinguinha. No ano passado, o Músicas e Músicos do Brasil fez um programa de homenagem a ele.

Já no dia 19 é celebrado o 550º aniversário do nascimento do astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico. Sua teoria do Heliocentrismo, que mudou a forma como a astronomia era entendida, é considerada uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos. Confira mais sobre o assunto:

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de fevereiro de 2023: