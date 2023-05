“Hoje eu mato essa menina”: filha é morta pelo pai após pedido para que parasse de beber

Um trágico incidente ocorreu em Divisa Nova, no Sul de Minas, onde uma mulher de 30 anos foi vítima de homicídio perpetrado por seu próprio pai, de 55 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, os dois estavam consumindo bebidas alcoólicas desde a noite de sábado (6/5), após terem ido a uma festa. Ao retornarem para casa durante a madrugada, continuaram a beber.

Próximo à hora do almoço, no domingo (7/5), a filha pediu ao pai que parasse de beber, porém ele recusou. Isso gerou uma discussão entre os dois. Durante a acalorada troca de palavras, o pai proferiu a ameaça: “Hoje eu vou matar essa jovem”. Ele então puxou um revólver e disparou contra o peito da filha, resultando em sua morte imediata.

A irmã da vítima estava preparando o almoço e ouviu a discussão, assim como o grito do pai e o som do disparo. Ao chegar ao local onde ocorreu a tragédia, deparou-se com a irmã ensanguentada e o pai fugindo da residência.

A Polícia Militar foi acionada e começou a procurar pelo homem. Os policiais receberam denúncia anônima de que ele estava escondido em uma obra. Ao chegarem no local, os PMs encontraram o homem, que apontou a arma para os policiais.

A PM informou que os policiais convenceram o homem a jogar a arma no chão. Logo depois, ele foi detido. Na conversa com os PMs, o homem disse que o tiro foi acidental e que não tinha intenção de matar a filha. Ele foi detido e levado para a Delegacia de Poços de Caldas.

A Polícia Civil investiga o caso.