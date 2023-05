Homem acusado de matar e enterrar mulher em BH é julgado nesta quinta (4)

O julgamento de José De Paula Vieira, acusado de matar e enterrar a namorada Regina Soares Ferreira é realizado na manhã desta quinta-feira (4/5). O crime aconteceu em 16 de julho de 2022, no Bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte.

José e Regina eram namorados há cerca de dois meses. No dia do crime, a vítima foi até a casa do denunciado, que estava bebendo, para questionar sobre um suposto relacionamento amoroso que ele mantinha com uma terceira pessoa.

Segundo o que foi apurado sobre o crime, o homem, não conformado com os questionamentos, se aproveitou que ela estava sentada na cama e deu um golpe de picareta na cabeça dela e, em seguida, desferiu outros golpes na mesma região e em outras partes do corpo da mulher.

Logo depois, o homem pegou um pedaço de ferro e deu outros golpes na vítima. Segundo o exame de necropsia, Regina morreu de traumatismo cranioencefálico causado pela ação do suspeito.

Depois do feminicídio, o corpo de Regina foi enterrado no depósito de materiais de construção onde José de Paula trabalhava.

O crime foi praticado por motivo fútil, ou seja, devido a uma discussão entre o casal. O homem usou de meio cruel para consumar o delito, uma vez que, de forma brutal, deu inúmeros golpes de picareta pelo corpo da vítima.

Ainda segundo a Jutiça, José utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela se encontrava sentada na cama quando foi atingida pelos golpes.

O crime também foi cometido contra mulher, por razões de condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, já que os dois tinham um relacionamento amoroso quando o feminicídio aconteceu.