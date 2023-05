Homem acusado de matar mulher com golpes de picareta é condenado em BH

O conselho de sentença condenou José De Paula Vieira por quatro crimes: homicídio triplamente qualificado e ainda por feminicídio, furto (porque ele levou o celular da vítima). Além disso, o homem foi acusado de fraude processual e ocultação de cadáver.

O julgamento aconteceu no Tribunal do Júri da 1ª Presidência, pelo juiz Ricardo Sávio de Oliveira que determinou que o réu permanecerá preso durante a fase de recurso.

Relembre o caso

O crime aconteceu em 16 de julho de 2022, no Bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte. José de Paula matou sua namorada, Regina, com golpes de picareta e um pedaço de ferro após ser confrontado sobre um suposto relacionamento amoroso que ele mantinha com uma terceira pessoa.

Segundo o exame de necropsia, Regina morreu de traumatismo cranioencefálico causado pela ação do suspeito.