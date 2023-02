Homem amarra a ex, vai comprar drogas e é preso

Mais um crime contra a mulher, que vem aumentando assustadoramente, foi cometido em Belo Horizonte. Desta vez no Bairro Planalto, região norte da cidade, um homem, de 30 anos, foi preso suspeito de manter a ex-companheira de 36 anos em cárcere privado. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (27/2).

A história, segundo relato da Polícia Militar, inclui perseguição, prisão e tortura. O suspeito teria amarrado a vítima com fio de carregador de celular e alça de uma bolsa, tendo ficado na frente dela, consumindo drogas.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), a mulher escapou depois que o homem deixou a casa para comprar mais drogas. Ela conseguiu se soltar e saiu de casa, pedindo socorro aos vizinhos.

Com a chegada da PM, a mulher contou o que havia acontecido e também que tinha sido estuprada e agredida pelo homem, que já tinha sido seu namorado.

“Não tenho mais nada com ele. Ele estava me vigiando no domingo inteiro após eu entrar em minha casa. Ele me surpreendeu, pegou meu celular, usou o aplicativo da Uber para ir a uma boca de fumo e me amarrou antes de sair. Foi quase um dia, uma noite inteira de terror”, contou ela, segundo relato do BO.

O homem já tinha passagens pela polícia, inclusive por agressão à ex-companheira. Por esse crime, ele passou três meses na cadeia. No entanto, ao sair da prisão, voltou a perseguir e importunar a mulher. Ela contou aos policiais, que tem medo de ser assassinada por esse homem.

O suspeito foi preso numa boca de fumo, tendo sido localizado pelo seu sinal de celular, a partir de uma chamada que teria feito para a vítima. Ao ser preso, o suspeito negou o crime. Ele foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.