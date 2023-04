Homem anda montado em búfalo pelo Centro de BH

O centro de Belo Horizonte é repleto de histórias e acontecimentos inusitados. Nessa sexta-feira (28/4), um homem foi flagrado montado em cima de um búfalo, em plena Avenida Augusto de Lima. A identidade do “vaqueiro” ainda não foi divulgada.

O passeio também foi flagrado por quem passava pela Avenida Amazonas, próximo à Praça Sete, no coração da cidade. Em um vídeo publicado na conta de Instagram “BH da Zueira”, é possível ver a reação dos pedestres, ao darem de cara com o animal.

“Isso aqui é o centro de Belo Horizonte, viu gente. Cara andando de búfalo no meio do centro, ‘cê’ tá doido. ‘Ê’ Belo Horizonte danada, ‘sô’”, disse o homem que gravou as imagens.

Na publicação, os seguidores da página brincaram sobre o preço da passagem dos ônibus na cidade, recentemente ajustada de R$ 4,50 para R$ 6. A mais cara do país. “O move estragou teve que usar outro meio de transporte”, disse uma pessoa. “O que o aumento da passagem não faz né”, comentou a outra.