Homem bêbado é preso por invadir e perturbar velório em Minas

Um homem de 44 anos foi preso por perturbar o velório de um tio, na madrugada desta terça-feira (23/5), em Ipatinga, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Ele apresentava sinais de embriaguez e assustou as demais pessoas que acompanhavam a cerimônia fúnebre.

Por volta das 4h, o homem chegou à residência e começou a agredir verbalmente os presentes. Em determinado momento, ele teria pegado uma garrafa de vidro e a quebrado na rua, em frente ao local.

A Polícia Militar foi acionada, e o homem, detido e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de plantão. De acordo com a corporação, a prisão foi feita por causa de “pertubação de cerimônia fúnebre”.