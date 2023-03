Homem bêbado é suspeito de incendiar a própria casa em Minas

Uma casa no povoado de Santo Antônio da Mata, na zona rural de Marliéria, pegou fogo na noite de ontem (28). O incêndio teria sido provocado de forma acidental por um homem de 49 anos que estava bêbado e mora na residência.

O morador teria chegado em casa embriagado, jogado cachaça e álcool em seu colchão e no chão e ateado fogo.

Os bombeiros controlaram as chamas rapidamente, com o apoio da Polícia Militar, mas o fogo acabou consumindo parte dos móveis de um cômodo com cama e fogões. Uma unidade de resgate de Coronel Fabriciano prestou atendimento ao homem que não ficou ferido.