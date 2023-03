Homem cai de prédio, se choca com ônibus e bate a cabeça em meio-fio em BH

Rua onde o caso foi registrado: estado de saúde da vítima não foi atualizado

Um idoso, de 60 anos, caiu do segundo andar de um prédio, na manhã desta quinta-feira (2/3), no Bairro Providência, região Norte de Belo Horizonte. Na queda, ele teria se chocado contra um ônibus e, em seguida, batido com a cabeça no meio fio.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) desacordado e com sangramento na cabeça, sendo encaminhado para o Hospital João XXIII.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), a causa da queda não foi informada.

Atualizações sobre o estado de saúde do homem também não foram divulgadas, já que são de prontuário médico, sigiloso e que só podem ser repassadas aos pacientes, familiares ou responsáveis legais