Homem cai em emboscada durante negociação de veículo e tem carro roubado em MG

Um homem de 56 anos foi vítima de um roubo à mão armada após cair em uma emboscada durante uma negociação de venda de veículo, na tarde de terça-feira (29), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta de 12h30 em uma rua sem saída no Bairro Novo Mundo, onde o vendedor aguardava o suposto comprador.

De acordo com o relato da vítima, o veículo havia sido anunciado na internet, e o encontro foi marcado no local combinado pelo interessado. O que parecia ser uma negociação comum terminou em violência e prejuízo.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa. No vídeo, é possível ver o momento em que dois homens armados descem a rua e se aproximam do carro. A vítima, que aguardava no interior do veículo, é rendida e obrigada a sair.

Durante a abordagem, os criminosos também roubaram o celular do vendedor. Em seguida, um dos assaltantes fugiu dirigindo o carro da vítima — um Honda Civic prata — enquanto o outro saiu a pé. Apesar das imagens não mostrarem, a PM informou que esse segundo suspeito retornou até uma motocicleta utilizada na chegada dos criminosos, e ambos fugiram em direções opostas.

Até a última atualização da reportagem, o carro ainda não havia sido localizado e os suspeitos permaneciam foragidos.

Ponto a ponto do vídeo de segurança:

12h28: Vítima aguarda dentro do carro no local do encontro;

Vítima aguarda dentro do carro no local do encontro; 12h29: Dois suspeitos aparecem descendo a rua;

Dois suspeitos aparecem descendo a rua; Ambos se aproximam e rendem a vítima com arma de fogo;

Um dos assaltantes rouba o celular da vítima;

Um foge com o veículo e o outro deixa o local a pé, retornando posteriormente à motocicleta.

A Polícia Militar reforça a importância de redobrar a atenção em negociações online e alerta que encontros presenciais com desconhecidos devem ocorrer em locais movimentados, preferencialmente próximos a batalhões da PM ou delegacias, onde há maior segurança e vigilância.