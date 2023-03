Homem com 14 passagens pela polícia é detido por furto em Minas

Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) por furtar três estabelecimentos nesse domingo (12/3), em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Ele acumula 14 passagens pela polícia.

O primeiro acionamento aconteceu por volta das 12h15, quando a PM foi informada que o homem havia furtado uma televisão de 43 polegadas em uma loja na área central da cidade. Ainda segundo a PM, ele já tinha levado uma escada.

Os policiais iniciaram então o rastreamento e localizaram o suspeito, que tentou fugir correndo, mas acabou contido. Com ele, estavam duas peças de carne e oito barras de chocolate.

Ao ser questionado sobre os alimentos, o homem preferiu ficar em silêncio. Entretanto, as etiquetas no produto ajudaram os militares a identificar qual era o estabelecimento que havia sido alvo do suspeito.

Um dos locais cedeu, aos policiais, imagens de câmeras de segurança que mostram a ação do homem.

De acordo com a PM, o homem tem 14 passagens pela polícia: furto (seis vezes), ameaça (duas), lesão corporal (duas), ocorrências de dano (uma), uso e consumo de drogas (uma), estupro de vulnerável (uma) e tráfico de drogas (uma).

