Homem com tornozeleira é executado no meio da rua em BH

A polícia encontrou o corpo de um homem, de 45 anos, identificado como Leonardo da Silva Gonçalves, mas conhecido por “Léo Mega”, no início da manhã desta quarta-feira (12/4), na Rua Doutor Cristiano Rezende, no Bairro Novo das Indústrias, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A vítima foi encontrada morta com cerca de 13 tiros.

De acorodo com a polícia, o homem era condenado e cumpria pena em regime semi-aberto. Ele saía todos os dias do presídio, por volta de 6h, e retornava às 18h.

Ainda segundo as primeiras investigações, a vítima tinha o hábito de passar em uma padaria, no Barreiro, e depois seguir para sua casa, que ficava próxima do comércio.

“Leo Mega” era bastante conhecido da polícia, pois esteve envolvido em roubo, furto e tráfico de drogas. O apelido é da época em que ele era garoto, em função do prêmio da loteria da Caixa Econômica Federal, que dizia que iria ganhar e ficar rico.

A primeira suspeita dos policiais que investigam o caso é que ele estaria tendo problema com outros criminosos, em especial com traficantes da região.