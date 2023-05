Homem drogado tenta matar esposa, leva mata-leão e morre em motel

Belo Horizonte, Minas Gerais. No bairro Caiçaras, na Região Noroeste de Belo Horizonte, ocorreu um incidente na madrugada de domingo, 7 de maio, resultando na morte de um homem de 34 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava acompanhado de sua esposa em um motel, quando, por volta das 2h, ele teve um surto e tentou matá-la.

Testemunhas relataram ter ouvido gritos de socorro, o que levou as camareiras a entrarem no quarto. Ao chegarem lá, encontraram o homem estrangulando sua esposa debaixo do chuveiro. Elas conseguiram interromper a agressão e o homem saiu correndo nu até a recepção do motel, gritando “estou pegando fogo”.

Ele retornou ao quarto em seguida, ainda mais agressivo. As funcionárias chamaram um cliente que estava na suíte ao lado para ajudar a controlar a situação. Ele imobilizou o homem pelo pescoço em um “mata-leão” e o colocou no chão.

O homem começou a falar coisas desconexas e, após alguns minutos, acabou falecendo. Segundo a testemunha que ajudou a conter as agressões, ele estava esperando pela limpeza da suíte quando ouviu os gritos, mas não sabia o que estava acontecendo até que uma funcionária apareceu pedindo ajuda.

A esposa informou que, um mês antes, seu marido havia tentado matá-la durante um surto semelhante, mas ela foi salva por sua mãe. Ela também revelou que o homem era usuário de drogas e consumiu seis pinos de cocaína enquanto estavam no local.

O SAMU foi chamado e constatou o óbito. A perícia da Polícia Civil compareceu ao motel e encontrou cinco pinos de cocaína vazios, trabalhando com a hipótese de morte por intoxicação.

O caso foi encaminhado para a 2ª Central Estadual do Plantão Digital.