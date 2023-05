Homem é acusado de estuprar enteada de 11 anos

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante durante a madrugada de ontem (30), suspeito de estuprar a enteada de 11 anos. O caso aconteceu no Bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte . A vítima estava dormindo ao lado do irmão, quando foi abordada pelo homem.

A mãe da menina contou à Polícia Militar que, na noite de sábado, estava em uma festa com o marido; em certo momento, o casal teria discutido, e o homem, teria ido para casa, mas ela continuou no evento.

Por volta das 5h, ela chegou à residência e pediu ao companheiro para abrir o portão, mas ele se negou. Depois de insistir, a filha da mulher foi até o portão. Assim que se encontrou com a mãe, a menina contou que, enquanto dormia, o padrasto deitou em cima dela, passou a mão nas suas partes íntimas, puxou seu cabelo, tentou beijá-la e passou o pênis pelo seu corpo.

Ainda de acordo com a mãe da criança, ela questionou o companheiro, que negou tudo. Eles começaram a discutir e, enquanto estava no banheiro, o homem entrou no cômodo, urinou nela e a xingou com diversos palavrões.

Assustada, a mulher fugiu de sua casa com os filhos – a menina de 11 anos e um menino, que não teve a idade revelada. Na casa de seus pais, ela conseguiu acionar a polícia. O homem foi preso em flagrante, dentro de casa. Ele estava deitado na cama do casal, quando foi abordado.