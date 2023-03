Homem é assaltado e sequestrado enquanto esperava filho em igreja

Um homem, de 45 anos, foi assaltado e sequestrado enquanto esperava o filho na porta de uma igreja no bairro Itapoã, Região da Pampulha de BH, na noite dessa terça-feira (8/3).

Segundo o boletim de ocorrência, dois suspeitos renderam o homem. Um deles estava armado e tomou a direção do veículo, e o outro entrou no banco de trás com a vítima.

A vítima foi colocada no porta-malas do carro e conseguiu enviar mensagens de socorro para a esposa.

O boletim de ocorrência informa que os suspeitos fizeram várias paradas durante o trajeto para tentar sacar dinheiro, mas sem sucesso.

Depois de mais de três horas, a vítima foi abandonada pelos bandidos em uma rua do bairro Nova Granja, em São José da Lapa, onde pediu ajuda a um segurança do local e acionou a polícia.

Com as características do carro e dos suspeitos, a PM rastreou a área e localizou os suspeitos que, ao perceberem a chegada da polícia, abandonaram o veículo e fugiram para uma mata.

Nas buscas, um suspeito foi localizado e reconhecido pela vítima. Ele assumiu o crime. O outro suspeito, que já foi identificado, ainda não foi localizado.

O detido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.