Homem é assassinado em negociação de venda de galo em Governador Valadares

A negociação da venda de um galo teria motivado o assassinato de Jackson Fernando dos Santos Alves, de 35 anos, em um bar de Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, nesse domingo (14/5).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima foi baleada na barriga dentro do bar do próprio pai, de 53 anos, que também foi atingido por disparo de arma de fogo no pescoço.

Ainda conforme a PMMG, o pai teria discutido devido à venda do galo, mas foi amparado pelo filho.

A situação deixou insatisfeito o homem com quem ele negociava a ave. Então, segundo os militares, o atirador saiu do estabelecimento e depois retornou ao local, armado, e com três pessoas.

A Polícia Militar informou que o suspeito fugiu com a ajuda dos comparsas.

Pai e filho foram levados para o hospital, mas Jackson não resistiu.

Até o fechamento desta matéria, o suspeito não havia sido localizado pela polícia.