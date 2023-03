Homem é assassinado pelo irmão e o padrasto com 13 facadas

Um homem de 31 anos foi assassinado com 13 facadas em uma residência de Uberaba , no Triângulo Mineiro, na noite dessa quinta-feira (2/3). O padrasto, de 51 anos, e o irmão da vítima, de 32, foram presos sob suspeita de praticarem o crime. Os envolvidos teriam brigado com o uso de facas.

Segundo relato do padrasto, que ficou ferido em uma das mãos e foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMG), o desentendimento aconteceu depois que a vítima teria ligado mais cedo e dito que iria matar a mãe, de 53 anos, e a ex-esposa, de 28, que estava residindo na casa da sogra, juntamente com os dois filhos. Eles, tanto as mulheres como as crianças, não estavam na residência no momento do crime.

Após a morte do filho, a mãe chegou ao local do suposto crime e confirmou o relato do marido.

Briga com facas e tentativa de atear fogo na casa

Ainda conforme relato do padrasto da vítima à PM, inicialmente o homem chegou à residência procurando pela mãe e a ex-esposa. Como não as encontrou, teria dito que iria colocar fogo na casa.

Nesse momento, o homem disse que tentou conter o enteado, quando teria sido esfaqueado na mão e iniciado a suposta luta corporal.

Em seguida, o irmão da vítima teria tentando separar a briga e, de posse de uma faca, efetuou os golpes no irmão.

Então, o homem de 51 anos ligou para a mãe da vítima e para a PM. O irmão da vítima fugiu do local, mas acabou preso chegando em sua residência. Ele, que apresentava ferimentos nas mãos, disse aos militares que soube do desentendimento do irmão com a mãe e a ex-cunhada e, por isso, foi até a casa da mãe e do padrasto. Assim como o padrasto, ele disse à PM que o irmão chegou agressivo procurando sua mãe e sua ex-esposa e, como não viu elas na casa, começou a tentar atear fogo na residência.

Também contou que o padrasto tentou conter o irmão, momento que ele desferiu um golpe de faca no padrasto e iniciaram luta corporal. Então, ele disse que pegou uma faca e pediu para que parassem com a luta e, que para se defender, efetuou os golpes no irmão. Disse também aos militares que quando o irmão caiu no chão, ficou preocupado com as lesões e saiu do local.

Ainda consta no registro policial que no momento que o segundo suspeito preso foi encaminhado para a UPA, juntamente dos militares, o atendente disse que ele foi anteriormente na unidade de saúde para ser atendido e se apresentou com outro nome.

Perícia constatou 13 facadas

Também consta no registro da PM que a vítima foi localizada pelos militares caída ao chão, com graves lesões nas costas, com hemorragia e sem sinais vitais.

Segundo informações divulgadas pela perícia técnica da Polícia Civil (PCMG) de Uberaba, a vítima sofreu 13 golpes de faca, sendo sete deles nas costas e outros seis em outras partes do corpo.

As facas usadas no suposto homicídio e luta corporal foram recolhidas no local.

Além disso, foi localizado pelo perito um pino com cocaína no bolso da calça da vítima.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Uberaba.