Homem é condenado a 12 anos por matar irmão com golpe de machado na cabeça

Antônio Vicente de Abreu, acusado de matar o próprio irmão, Divino Vicente de Abreu, foi condenado a 12 anos de reclusão – inicialmente em regime fechado – após julgamento no Fórum Olympio Borges, em Patos de Minas (Alto Paranaíba, na terça-feira (25/4).

Por outro lado, o juiz concedeu ao condenado, que estava em liberdade desde 2017, o direito de recorrer ao crime em liberdade.

Ainda segundo da decisão judicial, a condenação do réu foi por homicídio qualificado por motivo torpe.

De acordo com a decisão processual do crime, a motivação do mesmo esteve relacionada a desentendimento por divisão de herança, deixada pelos pais dos envolvidos.

O homicídio aconteceu em 8 de outubro de 2016, na cidade de Rio Paranaíba (Alto Paranaíba), mais precisamente na rua Otaviano Rosa (Centro), onde os irmãos entraram em luta corporal; no meio da briga, o réu atingiu a cabeça do irmão com uma enxada.

Ainda conforme os autos, a discussão entre vítima e autor foi em razão da discordância na forma de divisão e administração dos bens deixados por seus pais.

Durante o julgamento, o acusado negou que tivesse a intenção de matar o irmão e que se defendeu do mesmo.