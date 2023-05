Homem é executado na porta de casa com sete tiros na cabeça

Um homem, de 20 anos de idade, foi morto a tiros na porta de casa durante a madrugada desta sexta-feira (5/5), no bairro Jardim dos Comerciários, em Venda Nova.

Segundo o boletim de ocorrência, parentes da vítima acionaram a Polícia Militar. O Samu confirmou a morte do rapaz ainda no local do crime.

O tio do jovem contou aos militares que estava em casa, já deitado para dormir, quando escutou os disparos de arma de fogo e barulho de moto. Ele saiu do quarto e viu o sobrinho caído no chão da sala.

A mãe da vítima informou que o filho traficava drogas na região do Bairro Jardim dos Comerciários e que já foi preso, sendo que estava em liberdade há poucas semanas.

A mulher ainda disse que o rapaz foi ameaçado por traficantes do bairro Landim, mas não soube detalhar características dos agressores.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, nenhum vizinho soube descrever os suspeitos do assassinato.

A perícia da Polícia Civil identificou sete tiros na cabeça da vítima, um no tronco e dois de raspão nas pernas. A Polícia ainda encontrou no bolso do rapaz 11 papelotes de cocaína e dinheiro.

Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.