Homem é indiciado por sequestro e tentativa de feminicídio em Arinos

Um homem de 28 anos foi indiciado pela Polícia Civil por tentativa de feminicídio e sequestro qualificado da ex-companheira em Arinos, Noroeste de Minas Gerais. O suspeito manteve a mulher , de 22 anos, em cárcere privado e a golpeou 14 vezes com um objeto cortante após sua fuga, em abril do ano passado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem não aceitava o fim do relacionamento e manteve a ex-companheira em cárcere privado por cinco dias. A mulher conseguiu fugir de Arinos para a cidade vizinha de Urucuia.

Dias após a fuga, o homem foi até a casa da mulher e a ameaçou, exigindo a retomada do relacionamento. Ele deixou o local após a resposta negativa da ex-companheira, mas depois retornou e golpeou a vítima 14 vezes com instrumento cortante, segundo a Polícia Civil.

O homem está preso preventivamente e, além dos crimes de tentativa de feminicídio e sequestro qualificado, responderá por perseguição, violência psicológica, ameaça, injúria real e coação no curso do processo.

Durante a investigação do caso, a Polícia Civil identificou duas pessoas próximas ao suspeito que estariam, em conjunto, ameaçando a vítima e testemunhas com o objetivo de protelar o trabalho policial. Os dois também foram indiciados no inquérito fechado na última sexta-feira (17/3).