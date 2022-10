Homem é morto a tiros em bar lotado em Ituiutaba

Homem que atirou contra cliente em bar em Ituiutaba | Foto: Reprodução/Redes Sociais



Ituiutaba, Minas Gerais. Um homem foi morto a tiros na manhã deste sábado (29.out.22) em um bar no Bairro Novo Horizonte, em Ituiutaba. O suspeito do crime disparou pelo menos seis vezes contra a vítima. O crime ocorreu por volta das 07h20.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, no entanto, ainda não havia encerrado a ocorrência até a publicação desta matéria.

Veja o momento do crime:

A ação criminosa, ainda sem motivação conhecida, foi registrada por câmeras de segurança do bar. O assassino é flagrado saindo do com outras pessoas, mas retorna após alguns segundos, e comete o crime.

O assassino fugiu em um carro e é procurado pelas autoridades policiais.