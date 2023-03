Homem é morto a tiros em briga por venda de cachorro

Segundo as investigações, a vítima, identificada como Gustavo Henrique da Silva Lopes, estaria com outro homem próximo à uma empresa, quando foi abordado por duas pessoas em uma moto. Um dos ocupantes do veículo atirou duas vezes no peito do homem.

Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Camanducaia. Ainda na quarta-feira, precisou ser transferido, de helicóptero, para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Mas a vítima não resistiu e morreu.

O homem que estava na companhia da vítima fugiu após o motociclista efetuar os disparos e não foi atingido.

A polícia não informou detalhes sobre a briga e as negociações para a venda do animal. Até esta publicação, nenhum suspeito foi localizado.