Homem é morto a tiros em feira de carros antigos na Grande BH

Um homem, de 37 anos, foi morto a tiros nesse domingo (28/5) durante uma feira de carros antigos na Praça Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, dois homens chegaram em uma moto e dispararam contra a vítima, que morreu na calçada. Depois do crime, os suspeitos fugiram. Testemunhas não conseguiram anotar a placa do veículo, mas câmeras de monitoramento da região flagraram a ação.

Uma mulher, de 56 anos, foi resgatada com um ferimento na panturrilha direita e foi encaminhada para o Hospital Santa Rita. Um homem, de 39, também foi atingido no tórax e levado para o Hospital Municipal de Contagem. Nenhum dos dois corre risco de morrer.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e encontrou diversos cartuchos no local do crime. A vítima morreu com múltiplas perfurações de arma de fogo na região da cabeça, tórax, pescoço, costas e perna direita.

Um cigarro de maconha foi apreendido com a vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. A ocorrência foi passada para a Polícia Civil.