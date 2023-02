Homem é morto com oito tiros em Vespasiano

Um homem, de 30 anos, foi morto com oito tiros nessa terça-feira (7/2), no Bairro Vale Formoso, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima, Lincoln Wildenes, estava em uma oficina de carros para pegar o próprio veículo quando foi baleada. Segundo a Polícia Militar, câmeras de segurança da rua flagraram o momento em que a vítima entrou na oficina e, logo depois, dois suspeitos chegam em uma moto.

O homem que estava na garupa, então, desce com uma arma na mão, entra na oficina e efetua os disparos. Após o crime, o suspeito volta a montar na moto e foge do local.

Os suspeitos abandonaram a moto em uma rua do no Bairro Angicos e fugiram em um carro, de acordo com testemunhas. Um homem, de 26 anos, suspeito de conduzir o veículo na fuga foi preso.

A polícia apreendeu a moto abandonada. Na casa da vítima, a polícia apreendeu uma arma, três carregadores e munições. De acordo com boletim de ocorrência, Lincoln tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), a vítima passou pelo sistema prisional duas vezes. Uma em 2017, quando ficou preso por dois dias no Presídio de Vespasiano, e a outra em 2021, quando ficou preso por cinco meses no Ceresp Gameleira e Presídio de Pedro Leopoldo.

A perícia foi acionada e confirmou oito perfurações na cabeça, costas e braço esquerdo da vítima. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil vai investigar o caso.