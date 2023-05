Homem é morto por cobrar dívida de sinuca

Um homem de 41 anos foi assassinado a facadas por um rapaz de 18 por ter cobrado uma dívida de sinuca, na cidade de Monte Formoso, no Norte de Minas

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), os dois jogavam sinuca na noite dessa segunda-feira (15/5) em um bar do município. Eles estavam apostando dinheiro, e o rapaz de 18 anos perdeu as partidas e deveria pagar R$ 180.

No entanto, o jovem disse que não tinha esse dinheiro. Os dois deixaram o bar batendo boca. Em determinado momento da discussão, o rapaz puxou uma faca de cozinha e esfaqueou a vítima. Foram cerca de dez facadas, todas no peito. O homem foi socorrido, mas morreu no hospital.

De acordo com os policiais, o jovem estava completamente embriagado quando interrogado e admitiu o crime. Por isso, foi preso e levado para a delegacia.