Homem é preso ao agredir companheira com pedaço de concreto

Uma mulher de 41 anos foi ferida na cabeça ao ser atingida por um pedaço de concreto na noite da terça-feira (18/4), na Comunidade de São Benedito, localizada na zona rural da cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Testemunhas relataram para a equipe da Polícia Militar (PM) que viram o companheiro da vítima, de 44 anos, arremessar o pedaço de concreto na direção dela.

LEIA MAIS: Criança mineira é atingida por pedaço de concreto que caiu de prédio em Guarapari

O suspeito do crime de lesão corporal foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil (PC) da cidade. Conforme consta no registro policial, câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito.

Segundo informações do boletim da PM de Patrocínio, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou para o Pronto Socorro Municipal. Ela estava com um ferimento na região direita da cabeça, sendo necessário realizar sutura.

Ainda não se sabe o motivo que levou o suspeito a arremessar o pedaço de concreto na direção da vítima.