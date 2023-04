Homem é preso ao agredir e fazer piada de companheira

Um homem, que é investigado por violência doméstica contra a ex-namorada, foi preso na noite dessa terça-feira (4/4) em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após o investigado descumprir medidas protetivas abertas em favor da vítima.

Segundo a Polícia Civil, o homem é acusado de agredir violentamente a ex-companheira em várias ocasiões.

Por causa das agressões, a vítima tem várias sequelas físicas. Segundo a Polícia Civil, o homem faz comentários jocosos em relação à aparência da vítima. Essas falas são feitas, principalmente, nas redes sociais.

Por ter descumprido as medidas protetivas, o homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil faz o alerta para que todas as mulheres que sofram qualquer tipo de violência façam a denúncia através do 180 ou 181.