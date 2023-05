Homem é preso após tentar matar, torturar e quebrar dedo de ex-mulher

Um homem de 55 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), após desrespeitar uma medida protetiva da ex- mulher , tentar matá-la, torturá-la com uma faca e quebrar um dedo dela com as agressões. Ele foi localizado na última sexta-feira (26/5), no município de Itapeva, no Sul de Minas.