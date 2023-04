Homem é preso com arma de fogo e grande quantidade de drogas

Um homem, de 37 anos, foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (14/3), no bairro Balneário Água Limpa, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima informou que o homem é gerente do tráfico na região, distribui drogas para os vendedores do bairro e anda pelas ruas armado.

O suspeito foi localizado na Avenida Banqueiros com uma mochila. Quando ele viu os militares, tentou despistar e fugir, mas foi cercado e abordado. Uma arma e munições foram encontradas na mochila do suspeito, que assumiu ser dono do material.

Ele ainda confirmou as informações da denúncia anônima e disse que guarda as drogas em casa.

Na residência do suspeito, a polícia encontrou 31 pinos de cocaína, 12 barras de maconha, 26 pedras de crack e uma balança de precisão. Os militares ainda apreenderam o revólver, as munições e um aparelho celular.

O homem foi levado para a Delegacia da Polícia Civil.