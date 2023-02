Homem é preso com arsenal que seria entregue a traficante

Um homem de 30 anos foi preso com um arsenal que seria entregue para um traficante de Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas. A Polícia Militar recebeu a denúncia de que um homem armado faria uma entrega de armas para um traficante na região do Bairro Alto do Rosário. Na noite de quinta-feira (02/02), ele foi abordado durante a operação policial e tinha um comportamento suspeito, segundo os militares.

Os policiais revistaram o veículo em que ele estava e encontraram 13 armas e munições de diversos calibres. O suspeito já tem passagens pela polícia por violação de direitos autorais e assédio sexual.

As armas estavam registradas em nome de outra pessoa: uma mulher , de 26 anos, sem registros de ocorrências, que compareceu espontaneamente ao local da apreensão.

Os dois foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Polícia em Itaúna, juntamente com material apreendido.

O delegado João Marcos do Amaral Ferreira informou que os suspeitos foram presos pois o armamento apreendido estava em situação irregular. Ele informou ainda que foi arbitrada fiança, paga pelos suspeitos, que foram liberados. Eles vão responder a inquérito em liberdade.

"As investigações estão em andamento para apurar, de forma efetiva, a irregularidade dessas armas e possível porte de arma de fogo ", disse o delegado.

O que foi apreendido: