Homem é preso com vasto material pornográfico envolvendo crianças

Um homem, de 57 anos, foi preso pela Polícia Civil, no Bairro Santa Bernadete, em Ubá, na Zona da Mata, por pornografia infantil, no fim de semana.

Segundo o delegado Douglas Mota, da 2ª Delegacia de Polícia Civil, ao cumprir mandado de busca e apreensão por maus-tratos a animais na casa do suspeito, os policiais encontraram vasto material pornográfico.

“Durante as buscas, além de recuperar a arma e munições utilizadas nos delitos ambientais, os policiais encontraram pornografia envolvendo criança e adolescente”, diz.

Imediatamente, o suspeito foi preso, em flagrante, pelo crime de pornografia infantil, previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e encaminhado ao sistema prisional.

O delegado Douglas Mota informa, ainda, que o suspeito também responderá pelo delito de maus-tratos a cães e gatos, uma vez que se utilizava de espingarda de pressão para tentar contra a vida dos animais. O crime ambiental praticado está previsto no artigo 32, parágrafo 1º da Lei Federal 9.605/98.

Em janeiro deste ano, o suspeito teria se apoderado de uma espingarda de pressão e disparado em direção a um gato. O disparo acertou a perna do animal, que ficou gravemente ferido.

O felino passou por cirurgia para aplicação de placas e parafuso, e o projétil foi recuperado.

A arma e as munições apreendidas, em um primeiro momento, são compatíveis com a munição que atingiu o animal.