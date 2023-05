Homem é preso pela PF em Minas com R$ 1.000 em notas falsas

Um homem foi preso em flagrante na tarde dessa quarta-feira (3/5) com R$ 1.000 em notas falsas. O suspeito foi preso na cidade de João Monlevade, Região Central de Minas.

O trabalho foi coordenado pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda da Polícia Federal e contou com a participação dos órgãos de Segurança dos Correios, que emitiram alerta sobre uma correspondência com conteúdo suspeito.

Os policiais conseguiram identificar e qualificar o destinatário da encomenda que confessou o crime quando foi abordado. No volume estavam 10 cédulas falsas de R$ 100 cada, totalizando a quantia de mil reais.

As notas arrecadadas possuem características similares às verdadeiras, com os elementos de segurança, embora com o mesmo número de série e possuem tonalidades diversas das notas oficiais.

As notas serão enviadas para o Setor de Perícias da Polícia Federal e, caso confirmada a hipótese criminal, o suspeito responderá pelo crime de moeda falsa e poderá ser condenado a penas que variam de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa.

A relevância de trabalhos desta natureza é evitar a circulação de cédulas falsas no mercado da região, o que gera prejuízos aos comerciantes, inflação e desvalorização da moeda, segundo a Polícia Federal.