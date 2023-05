Homem é preso por ameaçar e torturar a mãe para receber herança

A prisão aconteceu após a vítima procurar a Polícia Civil e denunciar o filho. De acordo com ela, desde que o inventário do marido foi feito, o suspeito passou a ameaçá-la exigindo “sua parte” do dinheiro, que só seria do investigado, após o falecimento da mãe.

Sob constantes ameaças e xingamentos, a mulher parou de comer alimentos que ficavam em locais em que o filho tinha acesso, por ter medo de ser envenenada.

“A vítima relatou viver dias de muito terror, visto que o filho profere xingamentos, injúrias e ameaças, sendo que por algumas vezes ameaçou atear fogo na casa da idosa. Ontem (11/5), mais uma vez o filho a ameaçou, querendo sua herança futura, ou seja, a que ele terá direito apenas quando a mãe falecer”, informou o delegado responsável pelo caso, Davi Moraes Pinto.