Homem é preso por cultivar pés de maconha de 2,5 m de altura em Santa Rita

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar de Santa Rita do Sapucaí, com drogas e pés de maconha de até 2,5 metros de altura. Os policiais receberam denúncia de que ele cultivava e vendia drogas em uma casa do bairro Margaridas. A batida policial aconteceu por volta de 18h30 dessa quarta-feira (22/02).