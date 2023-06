Homem é preso por estuprar meninas de projeto social no Sul de Minas

O coordenador de um projeto de assistência social e profissional de Varginha, no Sul de Minas, foi preso nesta terça-feira (6/6), suspeito de estuprar diversas meninas que participavam da ação. O homem, de 53 anos, era treinador das vítimas, que tinham o sonho de se tornarem atletas profissionais.

Informações apuradas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o homem se aproveitava de sua posição, para cometer os abusos sexuais, por vários anos. Em entrevista especializada, as garotas contaram que os crimes aconteciam durante os treinos, em lugares ermos e afastados, quase sempre em estradas rurais próximas à cidade.

“O agressor utilizava-se do sonho dessas meninas, de serem atletas profissionais e reconhecidas, para praticar tais abusos [..] Ele proferia ameaças de não as treinar caso elas contassem para alguém”, destaca a delegada responsável pelo caso, Geny Rodrigues de Azevedo.

A detenção aconteceu após o fim do inquérito policial. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável.

Estupro de vulnerável

A denúncia feita pelas meninas do projeto social alimenta uma grande lista de crianças, pessoas com deficiência ou que não estavam em condições de dar conscentimento, que foram vítimas de estupro em Minas Gerais. Nos primeiros quatro meses de 2023, 998 ocorrências do crime foram registradas.

Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o número de ocorrências de estupro de vulnerável registradas até abril deste ano já é maior do que os dos últimos três anos, quando comparamos o mesmo período, ou seja, de janeiro a abril. Entre 2023 e 2022 (2.881 ocorrências durante o ano) houve um aumento de 18% nos registros, quando foram feitos 845 boletins de ocorrência. Já entre 2023 e 2020 (2.668 ocorrências durante o ano), o crescimento foi de 31,4%; na época foram 759 casos.

Os casos de violência contra a população infantojuvenil podem ser registrados diretamente em uma unidade policial ou via Disque 100.